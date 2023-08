Transformar produtos simples em pratos de exceção

Partilhar artigo



Arnaldo Azevedo conseguiu uma estrela Michelin em 2021 no restaurante do Hotel Vila Foz no Porto e reconhece que gostaria de aumentar o número. Mas, para o chef, a definição de gastronomia é simples: "No mundo, existem dois tipos de cozinha… a boa e a má".



O cozinheiro nasceu no Porto, mas viveu anos em Ermesinde, onde os pais têm um restaurante. Os tempos livres eram passados naquele espaço onde mais tarde chegou a trabalhar cerca ...