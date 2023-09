A dois no “Origens” em Évora

Partilhar artigo



Deve ser possível perceber na comida quando um restaurante é gerido por um casal. Como se a cumplicidade se entendesse no prato e no copo. Um dia, no restaurante Origens em Évora, Eugénia e Gonçalo Queiroz receberam uma criança com uma alergia severa e desinfetaram metade da cozinha para poderem preparar uma sobremesa especialmente para ela. Eugénia diz que "os olhos dos pais em lágrimas é uma imagem que lhe ficará para sempre"....