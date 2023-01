De Marvila para o mundo

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Talvez a Manja seja o projeto mais abrangente da Edições do Gosto. Era para ser uma cozinha na sede da empresa em Marvila, Lisboa, mas o fundador, Paulo Amado, levou o espaço mais longe. Depois de montado, cruzando com as causas da Edições do Gosto, "passou a palco que procura gerar mudança social", confessa.



O concurso Chefe Cozinheiro do Ano, o Congresso dos Cozinheiros, o Jovem Talento da Gastronomia ou a revista INTER Magazine são apenas ...