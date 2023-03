Irmandade da carne

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As irmãs Ana Luísa, Margarida, Maria Inês e Maria João herdaram o talho do pai, José Pedro Cartaxo, em 2014. Apesar de estarem todas na sociedade, apenas Margarida e Inês trabalhavam no negócio. Maria João tinha um espaço de massagens de recuperação e a mais velha, Ana Luísa, trabalhava em Lisboa numa galeria de arte e numa livraria. Hoje, estão as quatro na aldeia de Ponte do Rol, Torres Vedras, no Talho das ...