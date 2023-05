Os azulejos também se comem

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiziana Lepore juntou azulejos, massa, história, eventos, majólica e um laboratório, e criou a Massazuleja. Uma marca própria de massas inspirada na história do azulejo.



A história começa em Benevento, uma pequena cidade no sul de Itália, onde Tiziana Lepore nasceu, numa família de donos de restaurantes (em Itália e no estrangeiro). A empresária recorda o pai e o irmão, chefes de cozinha, e a vivê...