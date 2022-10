A perseguição aos intelectuais no Estado Novo

A história conturbada de Natália Correia com o regime, assinada por Vítor Neto, é uma das contadas no livro









"Brandos Costumes… – O Estado Novo, a PIDE e os intelectuais" propõe-se ser um livro que junta as histórias de perseguição do regime de Salazar aos que pensavam, escreviam e atuavam no espaço público contra a situação. O título diz isso. Mas o mesmo título começa com uns "Brandos Costumes". É um pormenor que ganha relevância.



Os autores (Luís Reis Torgal, que assina e organiza,...