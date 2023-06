Incompetência, teimosia e negligência: os últimos meses do Estado Novo

Aqui há uns tempos, um historiador escreveu num livro que o período entre 1968 e 1974 - o chamado marcelismo - não teve grande importância na história política do século XX português, e de certa forma passou à frente no assunto. "Mea culpa", não me recordo do nome do historiador, nem do livro, mas retive essa tese, que não é despicienda de todo, ainda que o marcelismo não seja desprovido de interesse.

