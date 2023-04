Juan Rulfo: um órfão à procura de pai

Partilhar artigo



"Pedro Páramo" é um dos livros fundadores do que viria a ser o boom da literatura latino-americana na segunda metade do século XX, que inspiraria, entre outros, a obra de Gabriel Garcia Márquez e o próprio movimento do realismo-mágico.



Por todas as razões, é um livro (como, aliás, toda a pequena obra de Rulfo) muito marcado pela morte, pela sua banalidade e gratuitidade. Provavelmente uma reminiscência biográfica ...