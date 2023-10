Os últimos dias de Gabriel García Márquez

Partilhar artigo



"Gabo e Mercedes – Uma despedida" é em si um objeto estranho. Trata-se de um pequeno livro escrito pelo filho de Gabriel García Márquez sobre os últimos meses antes do escritor morrer, em 2014, a que se segue depois a morte da viúva, Mercedes Barcha, em 2020. É um relato de dentro, do interior da família e da casa do Nobel colombiano.



Há vários aspetos a notar neste relato. Um deles é a ausência de azedume ...