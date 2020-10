Um livro sem tréguas de David Grossman

No magnífico novo romance do escritor israelita, as personagens estão presas entre si pelo ódio, pelo amor não correspondido e por um conceito muito estranho de família.

