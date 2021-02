Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A minha recomendação de leitura vai para o "Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age" de Brad Smith, presidente da Microsoft que, em colaboração com Carol Ann Browne, retrata as grandes questões da indústria da tecnologia e da nossa sociedade nesta era digital. Ao debruçar-se sobre temas como a cibersegurança, a privacidade, a inteligência artificial, o futuro do trabalho e as redes sociais, faz uma excelente reflexã...