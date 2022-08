Madalena Cascais Tomé: A natureza e as emoções humanas ainda são o maior mistério do mundo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Este livro serve, sem dúvida, o propósito de ser uma boa companhia para as férias. Passa de uma forma muito acessível pelos principais eventos económicos e sociais que configuram a sociedade moderna, com uma perspetiva diferente, que é a do comportamento humano e a forma como as emoções, muitas delas inatas ao ser humano, contribuíram para a forma como hoje nos organizamos.O livro consegue despertar a curiosidade sobre comportamentos ...