Portugal recebe mais 2,4 mil milhões em apoios

O montante entregue corresponde ao segundo pagamento de um valor que deverá ascender, no total, aos 5,9 mil milhões de euros. Em dezembro o país recebeu a primeira prestação de 3 mil milhões.



um mecanismo de solidariedade de apoio ao emprego durante a pandemia.O montante entregue corresponde ao segundo pagamento de um valor que deverá ascender, no total, aos 5,9 mil milhões de euros. Em dezembro o país recebeu a primeira prestação de 3 mil milhões. Mas Portugal não é o único beneficiário do mecanismo. A Comissão Europeia distribuiu um total de 14.137 milhões de euros por 12 Estados-membros, com destaque para a Bulgária e Estónia que receberam um montante de 511 e 230 milhões, respetivamente, correspondentes ao primeiro pagamento no âmbito do SURE.



Para além destes, também a Bélgica recebeu 2.000 milhões de euros, o Chipre recebeu 124 milhões, a Grécia 2.540 milhões, Espanha 3.370 milhões, Itália 751 milhões, Lituânia 355 milhões, Letónia 113 milhões, Malta 177 milhões, e a Polónia recebeu 1.560 milhões.



Mas Portugal não é o único beneficiário do mecanismo. A Comissão Europeia distribuiu um total de 14.137 milhões de euros por 12 Estados-membros, com destaque para a Bulgária e Estónia que receberam um montante de 511 e 230 milhões, respetivamente, correspondentes ao primeiro pagamento no âmbito do SURE.Para além destes, também a Bélgica recebeu 2.000 milhões de euros, o Chipre recebeu 124 milhões, a Grécia 2.540 milhões, Espanha 3.370 milhões, Itália 751 milhões, Lituânia 355 milhões, Letónia 113 milhões, Malta 177 milhões, e a Polónia recebeu 1.560 milhões.

Os empréstimos disponibilziados têm como objetivo ajudar os países a comportar as despesas extra no âmbito da pandemia, "mais concretamente, irão ajudá-los a cobrir os custos diretamente relacionados com o financiamento dos regimes nacionais de tempo de trabalho reduzido e de outras medidas semelhantes (...), incluindo para os trabalhadores por conta própria", explica a Comissão Europeia em comunicado.



Ao todo, a União Europeia já disponibilizou cerca de 90 mil milhões em "empréstimos recíprocos", sendo que todos os países que solicitaram financiamento no âmbito do SURE viram agora entregue, pelo menos, uma prestação do valor solicitado.



Face ao montante máximo de 100 mil milhões, a União Europeia tem ainda disponíveis cerca de 5,7 mil milhões para os países que o solicitem, tendo já distribuído 94,3 mil milhões no âmbito do SURE.



Os montantes foram disponibilizados na sequência da sétima emissão de obrigações sociais ao abrigo do instrumento SURE da União Eeuropeia , "que despertou interesse considerável junto dos investidores apesar das difíceis condições de mercado registadas nos últimos dias".







Portugal recebeu esta terça-feira mais 2.410 milhões de euros da Comissão Europeia no âmbito do programa SURE,