Avaliação ambiental do terminal do Barreiro será reiniciada até ao Verão

A ministra do Mar disse no Parlamento que o projecto do terminal do Barreiro voltará ser submetido à avaliação de impacto ambiental até Junho. Além de alterações à configuração física, passará a ser multiusos, ou seja, vai movimentar mais do que contentores.

Pedro Elias

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino (na foto), adiantou esta terça-feira no Parlamento ter a expectativa de que até ao Verão se possa reiniciar a avaliação de impacto ambiental do projecto para o futuro terminal do Barreiro, que foi suspensa no ano passado depois de a autarquia se ter mostrado contra a localização da infra-estrutura.

Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a ministra garantiu que até ao Verão será submetido novamente à Agência Portuguesa do Ambiente o novo projecto que, salientou, não só terá uma nova configuração física como algumas alterações relativamente á operacionalidade.

Segundo disse, nessas alterações conclui-se "deixar de ser terminal só de contentores para ser um terminal multisusos", acrescentando que além de contentores poderá movimentar também graneis sólidos e automóveis.

Ana Paula Vitorino desvalorizou o atraso no projecto, garantindo que "não existe nenhuma circunstância anómala, são coisas normais nos projectos de grandes infra-estruturas",

A ministra do Mar disse ainda que a nova configuração do projecto é "deslocar para montante o terminal e ter uma ligeira rotação de forma a não ser impactante do ponto de vista da área urbana do Barreiro"

"É uma melhoria de uma infra-estrutura que é suposto durar mais de 100 anos", disse ainda a responsável, que garantiu que o grupo de trabalho criado para avaliar este projecto teve 12 reuniões, a última das quais há 15 dias.

O projecto inicial para o terminal do Barreiro previa que tivesse uma capacidade para cerca de 1,2 milhões de TEU (unidade equivalente a um contentor).