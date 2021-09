Governo já deu 5 milhões para edifícios mais sustentáveis. Há mais 25 milhões

O Governo anunciou esta segunda-feira que o Fundo Ambiental já entregou mais de cinco milhões de euros em apoios para tornar os edifícios mais sustentáveis. O programa que visa melhorar a eficiência energética e hídrica dos edifícios já recebeu, até ao momento, 26.779 candidaturas, das quais 3.486 foram validadas e aceites."O Fundo Ambiental já pagou, até ao momento, 3.247 candidaturas do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, o que corresponde à entrega de apoios que já ultrapassam o valor de cinco milhões de euros", refere, em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre a segunda fase do programa Edifícios Mais Sustentáveis.Inserido no Plano de Recuperação e Resiliência, o programa conta com uma dotação total de 30 milhões de euros para apoiar as famílias a combater a pobreza energética e melhorar o desempenho energético e ambiental das suas casas. O programa visa ainda conduzir a uma redução de, pelo menos, 30% no consumo de energia nos edifícios intervencionados.O incentivo máximo é de 7.500 euros por edifício unifamiliar ou de 15 mil euros para edifícios multifamiliares. O apoio pode aplicar-se na "aquisição e instalação de janelas eficientes, isolamentos de base natural, sistemas de aquecimento e arrefecimento com base em energias renováveis, painéis fotovoltaicos e, ainda, intervenções que visem a eficiência hídrica".

As candidaturas a este programa abriram a 22 de junho e devem terminar a 30 de novembro ou quando forem esgotados os 30 milhões de euros anunciados.



"Face ao sucesso do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, as candidaturas apresentadas ao abrigo desta fase, que venham a ser aprovadas e que não tenham cabimento no orçamento, transitarão para programas similares posteriores, devendo os candidatos guardar toda a documentação exigida", explica o Governo.



Antecipando que os 30 milhões de euros do programa se esgotarão "rapidamente", o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, já anunciou que há, pelo menos, "mais nove" envelopes de igual valor, que serão mobilizados para assegurar que os portugueses investem na eficiência energética das suas casas.