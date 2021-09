Governo lança aviso do PRR com 62 milhões para projetos de hidrogénio verde

Leia Também Governo já deu 5 milhões para edifícios mais sustentáveis. Há mais 25 milhões

Estão disponíveis os primeiros milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o hidrogénio verde. O ministério do Ambiente anunciou esta terça-feira a abertura do primeiro aviso, no valor de 62 milhões de euros, destinado a investimentos em produção de gases de origem renovável.Segundo a nota enviada pelo ministério de Matos Fernandes, "este é o primeiro de três avisos do PRR para projetos de produção de hidrogénio e de outros gases de origem renovável para autoconsumo e/ou injeção na rede". No total, o PRR tem 185 milhões de euros disponíveis para investimentos em hidrogénio e gases renováveis.As candidaturas arrancam hoje e estarão abertas até 30 de dezembro e serão realizadas através do Fundo Ambiental, que é a entidade responsável pela gestão do aviso. "São beneficiárias as pessoas coletivas, públicas ou privadas, que pretendam desenvolver projetos industriais de produção de hidrogénio renovável e outros gases renováveis".Cada beneficiário poderá receber até cinco milhões de euros, sendo que a dotação pode chegar até aos 10 milhões "caso os projetos abranjam mais elementos da cadeia de valor, ou seja, incluam a integração da produção, distribuição e o(s) consumidor(es) final(is)".As candidaturas podem incluir investimentos com armazenamento, transporte e distribuição de gases renováveis, detalha a nota. "Os projetos podem ter diversas aplicações", como os transportes ou a indústria, "desde que visem aumentar a contribuição das renováveis no consumo de energia, reduzir as emissões de Gases com Efeito de Estufa, reduzir a dependência energética e melhorar a segurança do aprovisionamento de energia".Serão elegíveis as despesas de investimento "correspondentes ao sobrecusto de um projeto de produção de gases de origem renovável, face a uma instalação convencional".O ministério adianta ainda que, no âmbito dos incentivos à produção de gases renováveis, foram aprovados 13 projetos relativos ao aviso do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).Os projetos, que vão mobilizar 34 milhões de euros, representam um investimento total de 62,3 milhões de euros e uma capacidade instalada de 34 megawatts."Os beneficiários são entidades privadas e vão desenvolver projetos de produção de hidrogénio verde, produção e enriquecimento de biometano, entre outros" e situam-se em Monforte, Ílhavo, Águeda, Rio Maior, Paços de Ferreira, "entre outros".O projeto de maior dimensão, no valor de 10,6 milhões de euros, que terá um apoio de 5 milhões de euros, localiza-se em Setúbal.