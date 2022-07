Leia Também Governo já deu 5 milhões para edifícios mais sustentáveis. Há mais 25 milhões

Mais de 37 mil candidaturas à segunda fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis ainda estão à espera de validação por parte do Fundo Ambiental e respetivo pagamento do apoio que promove a instalação de janelas mais eficientes, painéis solares, bombas de calor, entre outros equipamentos, revela o Jornal de Notícias esta sexta-feira.Neste momento o Ministério do Ambiente e da Ação Climática está a avaliar o programa e não há ainda data para o lançamento de uma terceira fase. Dos 135 milhões de euros inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência, restam 39 milhões para gastar numa terceira fase do programa.No que diz respeito a esta segunda fase, a mesma encerrou no dia 2 de maio e recebeu um volume recorde de candidaturas, com mais de 106 mil entregues na plataforma disponível no site do Fundo Ambiental, que gere o Programa. Destas, 30% foram canceladas ou consideradas não elegíveis para o apoio.Até esta quinta-feira, revela o JN, já foram reembolsados 60,71 milhões ao abrigo do Programa de Apoio Edifícios mais Sustentáveis. Face à grande procura, nesta segunda fase, a dotação do programa foi reforçada várias vezes, estando cativos 96 milhões de euros.Para as mais de 37 mil candidaturas que aguardam validação (32 mil em análise e 5200 em processo de resposta a pedidos de esclarecimento) estão reservados 34,5 milhões de euros. A instalação de painéis solares para produção de energia renovável para autoconsumo lidera a lista de candidaturas aos apoios, com 40,5% dos pedidos. Seguem-se as bombas de calor (29,8%) e as janelas eficientes (29,6%).Até agora, o apoio médio já entregue ou em pagamento a mais de 36 mil candidaturas é de 1.678 euros.