Tal como previsto, os militares têm dado o seu contributo na prevenção dos fogos e no apoio às populações. Desde o início do ano, houve 810 acções de protecção e salvaguarda de pessoas e bens, refere o Estado-maior General das Forças Armadas.

No âmbito do Plano HEFESTO, celebrado entre as Forças Armadas e a Autoridade Nacional de Protecção Civil, de 17 a 29 de agosto, estiveram activas 15 acções de patrulhamento dissuasor em treze distritos, num total diário de 866 militares do exército e marinha.

Perto de 12.000 militares prestaram, desde o início do ano, apoio directo às populações, em 810 acções de protecção e salvaguarda de pessoas e bens, refere um comunicado do Estado-maior General das Forças Armadas (EMGFA).Das 810 acções, que mobilizaram 11.783 militares, 59 encontram-se ainda em curso, entre as quais missões de apoio à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), ao Instituto Nacional de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e protocolos municipais. Onze acções de patrulhamento e vigilância florestal no âmbito dos protocolos municipais mobilizam, por dia, 22 militares do exército em três destinos do continente.As 44 acções de patrulhamento, vigilância e sensibilização das populações nas matas nacionais e perímetros florestais mobilizam, por dia, 136 militares, 100 dos quais do exército e 36 da marinha.