Dívida das autarquias aumenta em 2021

2021 foi um ano difícil para os municípios portugueses. Segundo avança o Eco esta segunda-feira, a dívida total das autarquias aumentou e a independência financeira diminuiu face a 2020, apesar de o setor autárquico ter dado um contributo positivo para o equilíbrio orçamental das contas do Estado.

De acordo com o jornal, que cita o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, a dívida total das câmaras chegou aos 4,12 mil milhões de euros em 2021, um agravamento de 48,7 milhões de euros face ao ano anterior. Nestas contas não estão, contudo, incluídas as dívidas de outras entidades do grupo autárquico, nem excluídas as exceções que não relevam para o limite da dívida.

O estudo, que é apresentado esta segunda-feira, revela que ainda persistiram 20 municípios que poderão ter furado o limite do endividamento previsto na lei. Ainda assim, a dívida total dos 308 municípios está abaixo dos limites fixados.