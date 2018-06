Governo quer baixar à especialidade sem votação proposta das Finanças Locais

Eduardo Cabrita entregou o requerimento na Assembleia da República para evitar o chumbo de PSD, CDS, BE e PCP. A quebra nas receitas do IVA e IMI e transferências do Estado são alvo de contestação.

A proposta do Governo de alteração à Lei das Finanças Locais (LFL) não satisfaz nem os parceiros à esquerda nem a direita de quem o Executivo se tem aproximado. Para evitar um chumbo certeiro, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já entregou no Parlamento um requerimento, solicitando baixar o diploma à comissão sem votação.



Durante o debate parlamentar desta sexta-feira, 15 de Junho, todos os partidos acusaram o Executivo de reduzir as receitas do IVA (imposto sobre o valor acrescentado) e IMI (imposto municipal sobre imóveis) inicialmente previstas para as autarquias.





"Para além de tardia, esta revisão é uma mão cheia de nada. É uma proposta que recua na aplicação do IMI a todos os imóveis do Estado, que reduz a base de incidência do IVA", atirou a deputada social-democrata Berta Cabral. "Agora parece que a tributação do IMI só vai atingir os imóveis devolutos. Não se percebe esta posição do Governo", acrescentou o deputado bloquista João Vasconcelos.





O anteprojecto-lei do Governo socialista sugeria que todos os imóveis do Estado passassem a pagar IMI às autarquias, agora apenas os devolutos ou inactivos serão tributados. O PSD fez as contas e apurou "uma quebra de 200 milhões de euros com esta alteração", revelou o deputado António Costa e Silva durante o debate.

Quanto ao IVA, o Executivo pretendia que as câmaras passassem a receber 5% do IVA gerado territorialmente sobre todos os serviços, mas a proposta actual reduz a base de incidência para algumas actividades como água, luz, gás, telecomunicações ou hotelaria. Uma alteração que segundo o deputado social-democrata, "baixa as receitas de cerca de 750 milhões para 46 milhões de euros por ano".



Cabrita admite dívida às câmaras de 260 milhões