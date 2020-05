No documento, a maioria refere que, mesmo antes da declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, proprietários de alojamentos locais, hotéis e demais empreendimentos turísticos disponibilizaram os seus alojamentos aos profissionais de saúde sem qualquer tipo de compensação, tendo na sequência de movimento solidário sido elaborada uma base de dados, atualizada diariamente, com as ofertas disponíveis.



"Esta área específica do setor do turismo para além de prejudicada pelos cancelamentos massivos de todas as reservas, assumiu ainda, e complementarmente, os custos adicionais com esta cedência de alojamento aos profissionais de saúde", salienta a proposta.



Considerando ser inequívoco que o turismo foi uma das molas impulsionadoras do destino Porto, o município, aponta a maioria na proposta, "não pode ficar indiferente à solidariedade e ao acréscimo de custos" que o setor suportou, pelo que propõe que seja atribuído um apoio financeiro, a título excecional, no montante de 110.995 euros, correspondentes ao período compreendido entre 14 de março e 16 de abril, a atualizar mensalmente de acordo com o número de quartos disponibilizados.



Na listagem anexada à proposta constam 28 entidades e alojamentos, que disponibilizaram um total de 378 quartos, durante 3.606 noites para um total de 215 profissionais de saúde.



