Restaurantes e bares no Marquês de Pombal têm de fechar às 16:00 no sábado

Os restaurantes, bares e lojas de conveniência localizados na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa, vão ter de fechar portas a partir das 16:00 de amanhã, 27 de maio, avança o Diário de Notícias. Na base da decisão está a possibilidade de o Benfica se sagrar campeão da Liga Profissional de Futebol.O despacho em causa foi assinado pelo vereador da Economia, Inovação e Espaço Público da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura.A lista, segundo o jornal , contempla 63 estabelecimentos que, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), estão localizados "dentro e nas áreas limitrofes do perímetro de segurança estabelecido" pela autoridade.Também a Feira do Livro de Lisboa terá de encerrar mais cedo, tal como foi anunciado na passada terça-feira.Isto porque, a confirmar-se a vitória dos encarnados, é esperado que milhares de adeptos se juntem no Marquês de Pombal, o que, aliado às pessoas que visitam a feira, que decorre no Parque Eduardo VII, poderia levar a fortes constrangimentos naquela zona.