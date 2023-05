Possível festa do Benfica fecha Feira do Livro às 17:00 e cancela 155 eventos

ssociação Portuguesa de Editores e Livreiros

"não deveria ser necessário fechar antes das 20:00". Contudo, o entendimento das autoridades foi outro.



Já está decidido o horário de encerramento da Feira do Livro no próximo sábado - dia em que o Benfica se pode sagrar campeão. O evento, que começa na quinta-feira, terá de terminar às 17:00 no dia 27 de maio, de modo a garantir que até às 18:00 - hora em que começa o jogo que coloca o Benfica frente ao Santa Clara - o recinto está totalmente livre, revelou a AIsto porque, a confirmar-se a vitória dos encarnados, é esperado que milhares de adeptos se juntem no Marquês de Pombal, o que, aliado às pessoas que visitam a feira, que decorre no Parque Eduardo VII, poderia levar a fortes constrangimentos naquela zona."Arecebeu esta terça-feira a informação, por parte da Polícia de Segurança Pública (PSP), de que o encerramento da Feira do Livro de Lisboa terá de ocorrer às 17:00, de modo a assegurar que até às 18:00 o recinto fique totalmente liberto de pessoas, e, dessa forma, garantir a segurança, a ordem pública e a integridade dos equipamentos públicos e privados em todo o perímetro", divulgou a associação numa nota enviada ao Negócios.O presidente da APEL, Pedro Sobral, antecipava ontem ao Negócios que

A associação, que tem estado em contacto com as entidades responsáveis, assegura que "irá cumprir na íntegra o pedido da PSP", mas realça, contudo, que o fecho antecipado da feira irá levar "a uma quebra importante de faturação".



"Esta alteração de horários levará ao cancelamento ou nova calendarização de 155 eventos, dos 265 que já estavam programados para o dia 27 de maio, que se iriam realizar a partir das 17:00 horas", destaca a APEL.



No domingo, 28 de maio, a Feira do Livro funcionará normalmente, com o encerramento a ocorrer às 22:00, detalha a associação, garantindo que decorrerá sem interrupções até ao último dia (11 de junho).



As águias podem conquistar o título já este sábado, sendo que, para tal, basta apenas um empate frente ao Santa Clara. A partida está marcada para as 18:00, no Estádio da Luz. A dar-se a vitória dos encarnados, espera-se que, como é habitual, milhares de adeptos rumem ao Marquês de Pombal para celebrar o título.



