Rui Moreira candidata “boxeur” na Ribeira e liberal Mayan na Foz

Tiago Mayan Gonçalves, ex-candidato da Iniciativa Liberal à Presidência da República, é o candidato do movimento de Rui Moreira à União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde, no Porto.

Das cinco assembleias de freguesia ganhas nas últimas autárquicas pelo movimento independente – perdeu Paranhos para o PSD e Campanhã para o PS –, apenas em Lordelo do Ouro e Massarelos repete o rosto vencedor (Sofia Maia).



Mas se na freguesia mais ocidental da cidade, o motivo da alteração é a morte recente de Nuno Ortigão, no caso da União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (centro histórico) viu o seu candidato das últimas eleições e atual autarca mudar-se para o Chega.

Para desafiar António Fonseca, que ganhara notoriedade como presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, avança com o pugilista Nuno Cruz, conhecido como o "Guerreiro do Norte", que inspirou o realizador Marco Martins no filme "São Jorge", protagonizado por Nuno Lopes.

É nas juntas de freguesia que estão as maiores novidades da lista de candidatos do movimento de Rui Moreira, que será apresentada esta quinta-feira, 1 de julho, na Quinta do Covelo. É que na para a liderança da Assembleia Municipal volta a indicar Miguel Pereira Leite, que substituiu Eduardo Catroga na administração da EDP, e repete igualmente os nomes eleitos há quatro anos para o executivo municipal.

Segundo o Expresso, o n.º 2 será o atual vice, Filipe Araújo, que assume a presidência em caso de condenação no processo Selminho, cujo julgamento arranca a 16 de novembro. Na lista de vereadores mantêm-se Catarina Araújo (Recursos Humanos, Desporto, Juventude e Serviços Jurídicos), Ricardo Valente (Economia e Turismo), Pedro Baganha (Urbanismo e Património), Cristina Pimentel (Transportes e Proteção Civil) e Fernando Paulo (Habitação Social e Educação).



Nas autárquicas programadas para o outono deste ano, Rui Moreira vai ter como principais rivais Vladimiro Feliz (PSD), que foi vice-presidente no último mandato de Rui Rio na Câmara do Porto, e Tiago Barbosa Ribeiro (PS), atual deputado do PS. Ilda Figueiredo repete a candidatura na CDU e o Bloco de Esquerda leva às urnas o independente Sérgio Aires.