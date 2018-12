Reuters

Os números sinalizam, assim, que dificilmente a economia deverá acelerar no quarto trimestre, recuperando fôlego depois da acentuada desaceleração do terceiro trimestre. As novas ordens de exportações, por exemplo, caíram pelo terceiro mês consecutivo.



"As empresas estão preocupadas sobre a economia mundial e o clima política com as guerras comerciais e o Brexit a somar às tensões políticas dentro da Zona Euro", acrescenta Williamson, que antecipa uma desaceleração ainda maior no sector automóvel na Europa.

a economia da Zona Euro cresceu 0,2%, o menor crescimento em cadeia desde o segundo trimestre de 2014. De Julho a Setembro, a economia cresceu 1,6% , em termos homólogos.

A actividade económica da Zona Euro, em Dezembro, cresceu ao ritmo mais baixo dos últimos quatro anos, segundo a estimativa rápida do índice compósito de gestores de compras (PMI) da IHS Markit publicada esta sexta-feira, 14 de Dezembro. A travagem face a Novembro deveu-se não só à tendência de desaceleração económica como também aos protestos dos "coletes amarelos" em França.O índice PMI para a Zona Euro desceu de 52,7 pontos em Novembro para 51,3 pontos em Dezembro, abaixo das expectativas dos analistas de 52,8 pontos, segundo a Bloomberg. Este é o valor mais baixo desde Novembro de 2014.Esta queda pode ser explicada em grande parte pelos protestos franceses uma vez que foi o PMI francês que registou uma queda significativa e onde a actividade empresarial caiu pela primeira vez em dois anos e meio. O PMI passou de 54,2 pontos, em Novembro, para 49,3 em Dezembro - abaixo da barreira dos 50 pontos, que indica contracção."A economia da Zona Euro desiludiu no final de 2018 com uma desaceleração do crescimento para o ritmo mais baixo dos últimos quatro anos", assinala o economista-chefe da IHS Markit, Chris Williamson, referindo que essa travagem "reflectiu as disrupções nas empresas e viagens fruto dos protestos dos 'coletes amarelos' em França".Este efeito deverá dissipar-se assim que a situação em França volte ao normal. No entanto, mantém-se a tendência de redução do ritmo de crescimento económico após o pico de 2017.A média do PMI nos últimos três meses do ano sinaliza que a economia deverá crescer 0,3%, em cadeia, no quarto trimestre - o que não deverá chegar para cumprir a meta da Comissão Europeia . No terceiro trimestre,