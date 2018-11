índice compósito de gestores de compras (PMI) da IHS Markit publicada esta sexta-feira, 23 de Novembro. Mantém-se assim



PMI de Novembro fixou-se nos 52,4 pontos, abaixo dos 53,1 de Outubro e dos 53 estimados pelos economistas consultados pela Bloomberg. Este é o valor mais baixo desde Dezembro de 2014.

Um dos países mais afectados pela travagem das exportações foi a Alemanha. A actividade da economia alemã baixou para mínimos de 2014 com a indústria perto de estagnação em Novembro. O sector alemão dos serviços também expandiu ao ritmo mais baixo dos últimos seis meses.



Os sinais da economia levam o economista-chefe da IHS Markit, Chris Williamson, a ditar um "final do ano desapontante" na Europa. Uma interpretação semelhante à do Commerzbank: "Estes dados diminuem a esperança que o fraco crescimento económico do verão tenha sido uma excepção", lê-se numa nota do banco alemão desta sexta-feira.



A IHS Markit refere ainda que inicialmente a desaceleração era mais visível na indústria, mas já está a contagiar os serviços também. O índice PMI da indústria baixou para os 51,5 ao passo que o do serviços derrapou para 53,1, ambos com a pontuação mais baixa em mais de dois anos.



"A desaceleração também está a ser temporariamente exacerbada pela desilusão persistente nas vendas de carros", assinala Williamson, referindo que em Novembro acumularam-se sinais de que a procura dos consumidores e das empresas está a cair numa altura em que a incerteza política sobe, as condições de financiamento apertam e os preços aumentam.



Em conclusão, "os dados sugerem que a fraqueza do PIB no terceiro trimestre não tenha sido um revés e que a tendência subjacente é de um crescimento económico lento", sintetiza o economista-chefe da IHS Markit.

