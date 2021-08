Atividade económica e consumo privado aumentam em julho

A atividade económica em Portugal manteve a tendência de recuperação em julho, de acordo com o indicador coincidente divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Os dados revelam que a atividade económica continuou a evolução positiva iniciada em junho, tendo registado uma melhoria face ao mês anterior.Segundo o Banco de Portugal, no mês passado, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica foi de 2,8%, depois de em junho se ter fixado em 2,1%. Também a taxa de variação homóloga para o consumo privado passou de 6,0% em junho para 6,9% em julho, mantendo a tendência de recuperação iniciada em março.

"Em julho, os indicadores coincidentes mensais para a atividade económica e para o consumo privado mantiveram uma trajetória ascendente, aumentando face ao mês anterior", lê-se no relatório do BdP.