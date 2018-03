Banco de Portugal vê taxa de desemprego abaixo dos 6% em 2020

Esta evolução é explicada, por um lado, por um crescimento constante do PIB em valores que rondam os 2%, e por outro, por um abrandamento para níveis de diminuição do desemprego mais consistentes com a evolução histórica da economia.





Ainda assim, em 2020 ainda não haverá tantas pessoas empregadas como no pré-crise. "No final do horizonte de projecção, o nível médio anual do emprego situar-se-á cerca de 12% acima do mínimo registado em 2013, embora permaneça 1,6% abaixo do nível em 2008", antecipa o Banco de Portugal.





Mais: olhando para o potencial da economia, é possível antever que a taxa de desemprego esteja em 2020 já abaixo do que será estimado como desemprego estrutural em Portugal – isto é, os valores normais de taxa de desemprego que economia tem, mesmo assumindo que está a funcionar com a plenitude dos seus factores de produção.





Ou seja, de 2020 em diante a margem para continuar a verificar melhorias no mercado de trabalho estará mais esgotada, sendo natural uma progressiva inversão do ciclo.



Além disso, o Banco de Portugal projecta um crescimento fraco do produto por trabalhador – grande parte da criação do emprego estará a ser feita à boleia do turismo e da recuperação dos sectores do imobiliário e construção, ricos em mão-de-obra. Por isso, é de esperar que o aumento dos salários reais seja contido até 2020, sendo 2018 o melhor ano, por causa da actualização do salário mínimo.