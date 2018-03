Preços das casas vão continuar a subir, mas mais devagar

Conforme explica o banco central, este comportamento deverá acompanhar a tendência do crescimento do investimento na habitação, que foi mais forte em 2017, mas agora deverá perder dinamismo.

No ano passado, o investimento em habitação (medido pela formação bruta de capital fixo) "apresentou um crescimento próximo de 6% em 2017", diz o boletim. A explicar esta melhoria do investimento em habitação esteve um conjunto vasto de factores.

Foi por isso que, apesar das famílias ainda continuarem com níveis elevados de endividamento, foi possível ver o investimento em habitação crescer tanto. Ora, o que o Banco de Portugal espera é que este dinamismo se atenue, passando os níveis de investimento para valores em torno dos 2,8% do PIB até 2020.

Factores que explicam melhoria do investimento em habitação

1. Manteve-se o acesso a financiamento com taxas de juro baixas;

2. O mercado de trabalho foi progressivamente melhorando;

3. O investimento na habitação tornou-se mais rentável do que outros investimentos de longo prazo, nomeadamente de menor risco;

4. E a procura por não residentes aumentou, nomeadamente com os níveis do turismo a crescer muito.