No relatório específico sobre Portugal, Bruxelas avalia o progresso conseguido pela economia portuguesa nas várias áreas para as quais tinham sido deixadas recomendações. Além da saúde, também a melhoria da sustentabilidade financeira das empresas públicas registou progressos limitados.



Já no que diz respeito à resolução das restrições às profissões reguladas, não houve quaisquer progressos. Esta tem sido uma área onde a Comissão tem insistido desde o tempo da troika, mas que os sucessivos governos não têm sido capazes de dar resposta.



Mercado de trabalho teve progressos



Uma das áreas em que a Comissão Europeia identifica progressos é no mercado de trabalho. Aqui, Bruxelas vê que tem sido fomentado um ambiente que promove a contratação para os quadros das empresas e nota que foi feita uma revisão do enquadramento legal, em consulta com patrões e sindicatos.



Sublinha o aumento da taxa de emprego, que já está acima do objetivo, e nota que houve uma redução do abandono escolar precoce, embora continue acima do desejado.



Também na promoção de níveis mais elevados de qualificação a Comissão Europeia identifica alguns progressos, com mais pessoas a frequentar o ensino superior. Ainda assim, nota que continuam a existir "desafios significativos" para alcançar as metas de formação superior.



Do mesmo modo, o investimento em investigação e desenvolvimento ainda está longe do objetivo.



No campo da justiça, os peritos internacionais encontraram progressos nos procedimentos para insolvência e recuperação de empresas, bem como na eficiência dos tribunais administrativos e na redução dos custos inerentes.



A redução dos entraves à venda de crédito malparado e a melhoria do acesso a financiamento aos negócios também registou alguns progressos.

"O reforço do controlo da despesa, da eficiência dos custos e da orçamentação adequada no setor da saúde" teve "progressos limitados," conclui a Comissão Europeia, no relatório sobre a análise aprofundada da economia portuguesa , publicado esta quarta-feira, 27 de fevereiro.O alerta chega num momento em que o Governo está num braço de ferro com os enfermeiros, que pedem melhores condições de carreira e remuneratórias, e numa disputa com os partidos que exigem mais financiamento para os serviços de saúde.