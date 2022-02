Leia Também Comissão Europeia revê em baixa crescimento da zona euro para 4% este ano

A Comissão Europeia reviu em alta esta quinta-feira as projeções de inflação na zona euro para este ano. Ao invés dos 2,2% anteriormente previstos, Bruxelas estima que a taxa de inflação possa atingir os 3,5% este ano, devendo começar a abrandar a partir de outubro, tal como antecipa o Banco Central Europeu (BCE).O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, explicou, na apresentação das projeções de Inverno da Comissão Europeia, que "os preços da energia devem permanecer altos por mais tempo do que o previsto e as pressões inflacionistas deverão estender-se a várias categorias de bens e serviços".O pico da inflação na zona euro deverá ser atingido "no primeiro trimestre de 2022 e permanecer acima de 3% até o terceiro trimestre do ano". O executivo comunitário espera, no entanto, que "a inflação diminua acentuadamente no último trimestre do ano e se estabeleça abaixo de 2% no próximo ano".No conjunto da zona euro, a inflação deverá, assim, crescer de 2,6% em 2021 (2,9% na União Europeia) para 3,5% (3,9% UE) em 2022, antes de abrandar para 1,7% (1,9% UE) em 2023.As previsões da Comissão Europeia estão em linha com as perspetivas do BCE, que tem insistido que a inflação é "temporária" e que, ao contrário do que anunciou a Reserva Federal norte-americana, não será preciso avançar, para já, com subidas das taxas de juro para conter as pressões inflacionistas.Paolo Gentiloni admite que há "diferenças enormes na inflação" na UE e na zona euro e que "há muitos fatores que contribuem para estas diferenças", sobretudo a subida dos preços do gás natural, que "aumentaram 7 vezes entre janeiro de 2020 e janeiro de 2022". "Há também a subida do preço da eletricidade, mas a inflação está a acelerar sobretudo devido aos preços do gás", disse.O comissário europeu salientou que o aumento da inflação "vai ficar por muitos meses", mas que considera que as previsões agora apresentadas são "equilibradas" e que não deve ser subestimada a retoma económica que se tem feito sentir na zona euro e no conjunto da UE.Questionado sobre um eventual "aperto" nos estímulos financeiros às economias europeias, Paolo Gentiloni referiu que "qualquer ajustamento à política monetária será gradual", como reiterou a presidente do BCE, Christine Lagarde, no Parlamento Europeu, e que essa é uma questão da competência exclusiva do banco central.Para já, Paolo Gentiloni indica que a zona euro continua a beneficiar de condições de financiamento muito favoráveis. "As taxas reais de financiamento continuam em território negativo e isto significa condições favoráveis de financiamento, sem grande impacto também para os países mais endividados", afirmou.Apesar de as taxas de juro continuarem relativamente baixas, o comissário salientou que "isso não signifcia que o problema do elevado endividamento não existe". Com os Estados-membros a contraírem dívida conjunta nos mercados para financiarem a retoma económica, Paolo Gentiloni diz que "essa é uma questão que tem de ser abordada, mas sem comprometer o crescimento".Sobre a subida das taxas de juro nos Estados Unidos, afiançou ainda que "a inflação na Europa e nos Estados Unidos não é exatamente a mesma coisa", apesar de haver "uma relação". No caso dos preços de energia, tiveram "uma trajetória muito diferente", assegurou, "mas, mais uma vez, isso não cabe à Comissão decidir", concluiu.