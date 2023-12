CEO do UBS: "Não estou convencido de que a inflação esteja realmente sob controlo"

Poucos dias depois de tanto a Reserva Federal dos EUA como o Banco Central Europeu (BCE) terem mantido os juros inalterados, de olhos postos nos dados que apontam uma descida da inflação nos EUA e na Zona Euro, o CEO do UBS mostra-se reticente quano à possibilidade de os bancos centrais terem conseguido, de facto, controlar a evolução dos preços.

"Uma coisa que aprendi é que não se deve tentar fazer previsões para os próximos meses - é quase impossível. Dito isso, neste momento, ainda não estou convencido de que a inflação esteja realmente sob controle", afirmou Ermotti ao jornal suíço Le Matin Dimanche, citado pela Reuters, quando questionado sobre a perspetiva económica.





"A tendência parece favorável, mas precisamos ver se continua. Se a inflação se aproximar das metas de 2% em todas as principais economias, as políticas dos bancos centrais podem flexibilizar um pouco. Nesse ambiente, é muito importante permanecer ágil", acrescentou o banqueiro.





