Crescimento da zona euro no primeiro trimestre revisto em alta para 5,4%

No primeiro trimestre de 2022, o PIB ajustado sazonalmente cresceu 0,6% na zona euro e 0,7% na União Europeia (UE) em relação ao trimestre anterior, indica um relatório publicado esta quarta-feira pelo Eurostat, o gabinete oficial de estatísticas de Bruxelas. Em termos homólogos, a subida é de 5,4% nos países da moeda única e 5,6% na UE no primeiro trimestre de 2022.A anterior estimativa apontava para um crescimento homólogo do PIB da zona euro de 5,1% e de 0,3% em cadeia. Já na UE, a anterior previsão era de uma subida homóloga de 5,2% e um incremento em cadeia de 0,4%.Por países, Portugal lidera a tabela em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma subida de 11,9%, seguido da Irlanda (+11,3%) e a Eslovénia (+9,6%). A Irlanda registou ainda o maior aumento do PIB face ao trimestre anterior (+10,8%), seguida da Roménia (+5,2%) e da Letónia (+3,6%). Portugal ficou no quinto posto, com uma subida de 2,6%.Todos os países creseceram em termos homólogos, já em cadeia, em sentido inverso, a maior descida foi registada na Suécia (-0,8%), seguida da França (-0,2%) e da Dinamarca (-0,1%).O Eurostat divulgou ainda, no mesmo relatório, os números do emprego, com a zona euro a registar uma subida de 2,9% em termos homólogos e 0,6% em cadeia no número de pessoas empregadas. Já na UE, os aumentos foram de 2,8% e 0,4% respetivamente.Portugal volta a ter destaque nesta categoria, estando no top três em relação à subida face ao trimestre anterior, tendo registado um aumento de 1,7%, apenas atrás da Estónia (+3,5%) e da Lituânia (+2,1%). Em cadeia, o emprego caiu na Polónia (-0,6%) e na Croácia (-0,1%)As horas trabalhadas aumentaram 1,3% nos países da moeda única e 1,1% na UE no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. Face ao trimestre homólogo, os aumentos foram de 6,9% na zona euro e de 6,1% na UE.Notícia atualizada