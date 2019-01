De acordo com o Banco de Portugal, a almofada financeira reduziu-se em 200 milhões de euros em Novembro. Assim, a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 600 milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando os 225 mil milhões de euros.



Apesar da subida do valor nominal da dívida pública, o seu peso na economia tem baixado. O rácio da dívida pública no PIB - indicador que é seguido pelas agências de rating e pelos mercados - baixou no terceiro trimestre para os 124,6%, atingindo mínimos do terceiro trimestre de 2012. 1.250 milhões de euros com a emissão de obrigações com maturidade a 5 e 10 anos em que pagou os juros mais baixos de sempre . Este dinheiro tinha como objetivo pagar antecipadamente ao FMI.De acordo com o Banco de Portugal, a almofada financeira reduziu-se em 200 milhões de euros em Novembro. Assim, a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 600 milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando os 225 mil milhões de euros.Apesar da subida do valor nominal da dívida pública, o seu peso na economia tem baixado. O rácio da dívida pública no PIB - indicador que é seguido pelas agências de rating e pelos mercados - baixou no terceiro trimestre para os 124,6%, atingindo mínimos do terceiro trimestre de 2012.

Face ao máximo histórico fixado no terceiro trimestre de 2014 (132,7% do PIB), a dívida pública recuou mais de oito pontos percentuais. Ainda assim, situa-se bem acima do projetado pelo Governo português para a totalidade do ano. No Orçamento do Estado o Executivo de António Costa inscreveu uma previsão de dívida pública de 121,2% do PIB. Para 2019 projeta uma nova descida para 118,5%.





Em Novembro, Portugal foi ao mercado buscarNo final do ano, o Governo conta com a amortização do empréstimo do FMI, assim como com o crescimento económico, para baixar a dívida pública tanto no seu valor nominal como no seu peso na economia.(Notícia atualizada às 11:08 com mais informação)