No terceiro trimestre, o peso do endividamento atingiu mínimos de oito anos. Em novembro, o endividamento subiu mais de 1,5 mil milhões de euros face a outubro.

Reuters

Este aumento resultou do incremento de 1,2 mil milhões de euros no endividamento do setor público e do aumento de 400 milhões de euros no endividamento do setor privado", explica o banco central na nota divulgada hoje.



Dentro do setor público, o agravamento do endividamento verificou-se face ao setor não residente (entidades estrangeiras) e às próprias administrações públicas.



O endividamento da economia portuguesa (Estado, empresas e famílias), subiu mais de 1,5 mil milhões de euros em novembro do ano passado, totalizando 723.129 milhões de euros. Os dados foram divulgados esta terça-feira, 22 de janeiro, pelo Banco de Portugal.No setor privado, o endividamento das empresas aumentou 300 milhões de euros face ao setor financeiro (bancos).Este é o valor mais elevado desde abril de 2018, mês em que o endividamento da economia portuguesa atingiu os 724.498 milhões de euros. A dívida do Estado, das empresas e das famílias subiu nos dois últimos meses. O último máximo histórico foi atingido em agosto de 2017.(Notícia atualizada às 11h06)