Economistas internacionais mais pessimistas com recuperação de Portugal em 2021  

A economia portuguesa vai registar uma contração de 8,7% este ano e registar depois uma recuperação de 4,7% em 2021, de acordo com as estimativas de 19 economistas internacionais inquiridos pela Bloomberg.

A sondagem realizada pela agência de notícias no quarto trimestre (entre 27 de novembro e 3 de dezembro) traduz uma ligeira melhoria nas estimativas para este ano, mas uma revisão em baixa na previsão para a recuperação de 2021. No inquérito anterior realizado pela Bloomberg os economistas internacionais apontavam para uma contração de 8,8% este ano, seguida por uma recuperação mais robusta de 5,5% em 2021.

Leia Também OCDE está mais otimista sobre Portugal e estima queda de 8,4% do PIB em 2020

Esta visão mais pessimista para a economia portuguesa reflete os efeitos da segunda vaga da pandemia, que levaram o governo português a introduzir novas restrições, o que está a penalizar a atividade económica.

Leia Também Economistas internacionais mais pessimistas com a economia portuguesa para 2020

Estas condicionantes, segundo têm estimado diversos economistas, deverão provocar uma contração do PIB no quarto trimestre e também atrasar a recuperação da economia portuguesa, que os economistas antecipam que só deverá ganhar tração a partir de meados de 2021, altura em que grande parte da população já terá sido vacinada contra a covid-19

Ainda assim, os economistas internacionais estimam agora um crescimento mais forte da economia portuguesa em 2022. Nesse ano o PIB deverá crescer 3,5%, bem mais do que os 2,4% estimados anteriormente.

Leia Também Economistas internacionais estimam recessão de 7,9% em Portugal

Previsões mais otimistas do que OCDE

As novas estimativas dos economistas internacionais são mais pessimistas do que as que o governo português inscreveu no Orçamento do Estado, mas mas otimistas do que as avançadas há uma semana pela OCDE para 2021.

A OCDE antecipa uma contração de 8,4% na economia portuguesa este ano (melhor do que 9,4% antes) e um crescimento de apenas 1,7% no PIB de 2021.

Já o governo português tem estimativas mais otimistas, antecipando uma taxa de crescimento de 5,4% em 2021.