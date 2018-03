Banco de Portugal mantém estimativa de crescimento da economia

O PIB nacional deverá crescer 2,3% este ano, o que corresponde a um abrandamento face a 2017, ano em que a economia cresceu 2,7%. Esta é a estimativa do Banco de Portugal, que não muda as suas previsões para o período de 2018 a 2020.

A instituição liderada por Carlos Costa deixou inalteradas as previsões para o horizonte de 2018 a 2020. Este ano o PIB deverá aumentar 2,3% – menos do que os 2,7% registados em 2017, mas um valor que fica uma décima acima da meta definida pelo Governo de António Costa.





Em 2019 o crescimento económico deverá abrandar para 1,9% e em 2020 a economia já só deverá crescer 1,7%.