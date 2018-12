Endividamento da economia portuguesa sobe para 721 mil milhões de euros

Russell Boyce/Reuters

O endividamento da economia portuguesa (Estado, empresas e famílias), subiu cerca de 2,5 mil milhões de euros em Outubro, totalizando 721.512 milhões de euros. Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 20 de Dezembro, pelo Banco de Portugal.

Foi o endividamento público que penalizou as contas em Outubro. O aumento do endividamento resulta "do incremento de 2,8 mil milhões de euros no endividamento do sector público", explica o banco central, referindo que essa subida foi "parcialmente" compensada pela redução de 400 milhões de euros no endividamento do sector privado.

Dentro do endividamento público, o aumento verificou-se face ao sector não residente, às próprias administrações públicas e ao sector financeiro.

Já no sector privado, o endividamento das empresas face ao sector financeiro diminuiu 1,1 mil milhões de euros enquanto o endividamento externo das empresas aumentou 700 milhões de euros.

Este é o valor mais elevado desde Abril deste ano. Desde esse mês que o endividamento do sector não financeiro da economia portuguesa tinha vindo a cair. Essa descida do volume de endividamento acompanhada pelo crescimento da economia fez descer o rácio no PIB.

Segundo as estatísticas do Banco de Portugal, o peso do endividamento da economia no PIB fixou-se nos 361% no terceiro trimestre de 2018. Este é o valor mais baixo desde o terceiro trimestre de 2010, altura em que o peso do endividamento da economia era de 356% do PIB.



(Notícia actualizada às 11h09)