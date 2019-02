O peso do endividamento do setor não financeiro baixou dos 368% do PIB no final de 2017 para 357% no final de 2018. A redução do montante em dívida aliado ao crescimento económico explicam este desempenho.

O endividamento da economia portuguesa (Estado, empresas e famílias) baixou 743 milhões de euros em 2018, fechando o ano nos 716.106 milhões de euros. Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 21 de fevereiro, pelo Banco de Portugal.A redução do montante em dívida e o crescimento económico levaram o rácio no PIB para os 357%, o valor mais baixo desde 2010 . O peso do endividamento está a descer há 17 trimestres consecutivos.Na comparação homóloga, a descida do endividamento em 2018 foi da responsabilidade do setor privado. "Esta redução resultou do incremento de 4,8 mil milhões de euros no endividamento do setor público e do decréscimo de 5,5 mil milhões de euros no endividamento do setor privado", explica o Banco de Portugal na informação divulgada hoje.O aumento da dívida do setor público deve-se ao "aumento do financiamento concedido pelo setor financeiro, pelas próprias administrações e pelos particulares". Por outro lado, registou-se uma diminuição do financiamento concedido pelo exterior e pelas empresas.Dentro do setor privado, o destaque pela positiva vai para as empresas privadas que reduziram o endividamento em 6,2 mil milhões de euros. Em sentido contrário foi a dívida das famílias: "Por sua vez, o endividamento dos particulares aumentou 0,7 mil milhões de euros, destacando-se o incremento do endividamento externo, fruto de operações de cessão de crédito por parte de instituições financeiras residentes a entidades não residentes", nota o banco central.(Notícia em atualização)