"Estabilidade é uma boa notícia", diz Gentiloni sobre eleições em Portugal

"Claro que estabilidade é uma boa notícia neste tipo de avaliação", disse Paolo Gentiloni, comissário europeu para a Economia, esta quinta-feira, em Bruxelas. O responsável referia-se à previsível estabilidade em matéria de política orçamental, proporcionada pelos resultados eleitorais em Portugal, que deram a maioria absoluta ao PS, mantendo o primeiro-ministro António Costa à frente do Governo português.Na conferência de imprensa de apresentação das Projeções de Inverno da Comissão Europeia, Paolo Gentiloni explicou que as projeções apresentadas esta quinta-feira para o crescimento de Portugal não tiveram em conta o resultado eleitoral – "não seria fácil na Europa, não fazemos isso", justificou – mas confirmou que as perspetivas para o país são de um crescimento "bom" em 2022, com o PIB a atingir o seu nível pré-pandemia "no segundo trimestre" deste ano.O comissário reafirmou ainda que a Comissão espera o novo esboço da proposta de Orçamento do Estado para 2022 nos mesmo termos que já tinham sido transmitidos ao Executivo português: "Pedimos a Portugal que submetesse um novo esboço à Comissão assim que for apresentado ao Parlamento. Estamos a esperar isso."Esta quinta-feira, a Comissão Europeia reviu em alta o crescimento para a economia portuguesa, esperando uma subida de 5,5% do PIB em 2022 e de 2,6% em 2023