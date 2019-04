Portugal foi o país com a taxa mais baixa (0,8%), seguido da Grécia (1%). Do lado oposto, a Roménia e a Hungria registaram taxas de 4,2% e 3,8%, respectivamente.



Por segmentos, a energia foi onde os preços no consumidor mais aumentaram (5,3%), seguida da alimentção, tabaco e álcool (1,8%).

A taxa de inflação recuou para 1,4%, em março, na Zona Euro, confirmou esta quarta-feira, 17 de abril, o Eurostat, que já tinha publicado a estimativa rápida no início do mês, que apontava precisamente para esta leitura.A subida de preços no consumidor abrandou assim face ao mês anterior, altura em que foi de 1,5%, e face ao mesmo período do ano passado (1,6%).