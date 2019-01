Miguel Baltazar

O Fórum para a Competitividade é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como associados várias empresas, associações empresariais e particulares.

Tendo como base as projeções do Banco de Portugal para o PIB até 2021 , a entidade liderada por Ferraz da Costa considera que "nada tem sido feito para aumentar o potencial de crescimento da economia portuguesa". A opinião consta da nota de conjuntura de dezembro de 2018 publicada esta quinta-feira, 3 de janeiro.Esta crítica é feita com base nas projeções atualizadas pelo banco central em dezembro e que trouxeram um cenário mais pessimista para a evolução da economia portuguesa até 2021. O Fórum para a Competitividade destaca "o facto de, para 2021, se prever um crescimento de apenas 1,6%, mas ainda uma redução da taxa de desemprego (embora pequena, de 5,5% para 5,3%)".Para o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Braz Teixeira, responsável pelos textos da nota de conjuntura, isso implica que "nesse ano ainda estaríamos a crescer acima da tendência, implicando um potencial inferior àquele valor". "Não se pode dizer que isto seja uma surpresa, mas apenas que confirma que nada tem sido feito para aumentar o nosso potencial de crescimento económico", critica o Fórum para a Competitividade.A desaceleração da economia portuguesa acontecerá já em 2018. O Fórum prevê que a economia cresça entre 2,1% a 2,2% , ligeiramente abaixo dos 2,3% estimados pelo Governo.Para 2019 a entidade também admite um crescimento inferior ao projetado pelo Governo, tal como a maior parte das instituições internacionais. "O ano que agora se inicia iria ser sempre um de desaceleração (...) No entanto, as perspetivas estão agora piores, não apenas em termos económicos, mas também políticos", aponta o Fórum para a Competitividade.Contudo, a nota de conjuntura vê o défice a passar ao lado dessa travagem, para já. "Um saldo orçamental de 2018 um pouco melhor do que o esperado cria margem para acomodar crescimento do PIB em 2019 inferior ao previsto no OE19", antecipa Joaquim Miranda Sarmento, professor do ISEG e porta-voz do PSD para as finanças públicas.