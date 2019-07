Indústria da Zona Euro contrai mais do que o previsto

O índice PMI para a indústria da Zona Euro caiu para 47,6 pontos, quando na estimativa rápida tinha sido registado 47,8 pontos. As leituras abaixo dos 50 pontos neste indicador representam contrações, o que significa que a indústria da região contraiu mais do que o observado no mês anterior e mais do que a estimativa inicial.

A contribuir para esta evolução esteve a queda das novas encomendas e a confiança dos empresários, que não recuperou. Por países, a Alemanha continuou a reportar uma contração da sua indústria, ainda que o indicador esteja em máximos de quatro meses. Já Irlanda, Itália, e Espanha continuam a revelar contrações maiores deste indicador. França está a revelar uma recuperação, com o indicador a situar-se próximo dos 52 pontos, o que representa um máximo de nove meses. Este dado surge como mais um indicador de deterioração da economia da Zona Euro, numa altura em que a incerteza é elevada e em que as apostas sobre a implementação de uma política com mais estímulos por parte do Banco Central Europeu aumentam.