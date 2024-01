INE confirma inflação média anual de 4,3% em 2023

, confirmou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística. O abrandamento da inflaçãoé explicado pela descida dos preços da energia e dos bens alimentares não transformados."A diminuição da taxa de variação do IPC [índice de preços no consumidor] entre 2022 e 2023 foi influenciada pelo comportamento dos produtos energéticos com uma variação média anual de -9,0% (23,7% no ano anterior) e pela desaceleração da inflação subjacente e dos produtos alimentares não transformados", indica o INE.No caso da inflação subjacente, que exclui a energia e bens alimentares não transformados (cujos preços são mais voláteis), a variação anual foi de 5% em 2023. O valor compara com 5,6% registados no ano anterior. Já os preços dos alimentos não transformados abrandou para 9,5%, o que compara com 12,2% em 2022.O INE indica que os preços no consumidor evidenciaram "uma trajetória de descida ao longo do ano". No primeirosemestre de 2023, a variação média foi de 6,1%, um valor que desceu em média para 2,6% no segundo trimestre."A desaceleração do IPC verificou-se na maioria das categorias de produtos, refletindo o efeito base associado ao aumento de preços em 2022, a diminuição dos preços dos bens energéticos no primeiro semestre e no final do ano, bem como a isenção do IVA aplicada a alguns bens alimentares essenciais a partir de maio", explica o INE.Esse decréscimo na variação média anual verificou-se sobretudo nos preços dos bens, cuja taxa abrandou de 10,2% para 4,1% em 2023. Por outro lado, a taxa de variação média dos preços dos serviços voltou a acelerar (ainda que ligeiramente) no ano passado, passando de 4,3% para 4,6%.Os dados do INE revelam ainda que,, um valor inferior em uma décima face ao registado em novembro. Excluindo a energia e os bens alimentares não transformados, a variação homóloga do IPC foi 2,6%, menos três décimas do que em novembro.Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma taxa de variação média de 5,3% em 2023, o que compara com 8,1% no ano anterior. A taxa de variação homóloga situou-se em 1,9% em dezembro, menos 0,3 pontos percentuais do que o observado em novembro de 2023 e menos um ponto percentual face ao valor estimado pelo Eurostat para a Zona Euro.Excluindo alimentos não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 3,1% em dezembro, inferior em oito décimas à taxa estimada para Zona Euro (3,9%).(notícia atualizada às 11:37)