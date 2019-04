"O agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 2,0% em março (2,1% em fevereiro), enquanto a taxa referente aos produtos energéticos se fixou em 1,3% (-0,7% no mês anterior)", esclarece o INE no destaque divulgado hoje.Em termos homólogos, as categorias de "vestuário e calçado" e de "lazer, recreação e cultural" são as que se destacam no contributo negativo para a inflação. Já as categorias de "transportes" e "produtos alimentares e bebidas não alcoólicas" destacam-se no contributo positivo para a evolução dos preços em Portugal.No ano terminado em março, a inflação (Índice de Preços no Consumidor - IPC) fixou-se nos 1%, igual ao registo de fevereiro.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - registou uma variação homóloga de 0,8% em março, abaixo dos 0,9% em fevereiro. Na Zona Euro o IHPC recuou para 1,4% em março O Governo previu no Orçamento do Estado para 2019 uma variação de 1,4% para o IHCP português este ano.As rendas de habitação por metro quadrado subiram 3% em março, face ao mesmo mês do ano anterior. Esta taxa de crescimento representa uma subida de 0,1 pontos percentuais face ao registado em fevereiro. Segundo o INE, "Lisboa registou o aumento mais intenso (3,8%) e o Alentejo o menos expressivo (1,8%)".Uma comparação mensal mostra uma subida, em média, de 0,3% em março, à semelhança de fevereiro. "A região com a variação mensal mais elevada foi a da Madeira (0,6%), e as regiões com as variações mensais mais baixas foram as do Alentejo e do Centro (ambas com 0,2%)", esclarece o gabinete de estatística.