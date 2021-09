INE revê PIB de 2020. Recessão foi ainda mais profunda: 8,4%

Leia Também Atividade empresarial na Zona Euro trava a fundo com constrangimentos na produção

Afinal, a recessão provocada pela pandemia de covid-19 em 2020 foi ainda mais profunda do que o inicialmente estimado. O Instituto Nacional de Estatística (INE) calcula agora uma queda de 8,4% do PIB no ano passado. Já em 2019, o crescimento foi melhor, tendo a economia avançado 2,7%. Os dados foram publicados esta quinta-feira, 23 de setembro.No apuramento inicial, o INE apontava para uma recessão de 7,6% do PIB em 2020. Já sobre 2019, os dados definitivos mostram uma revisão em alta de 0,2 pontos percentuais (a última estimativa indicava um crescimento económico de 2,5%)."Os resultados provisórios para 2020 refletem, além dos impactos diretos decorrentes da compilação dos resultados finais de 2019, informação mais desenvolvida sobre o setor das Administrações Públicas, a inclusão de dados revistos referentes ao comércio internacional de bens e serviços e, sobretudo, a integração dos dados da Informação Empresarial Simplificada (IES)", explica o INE.Uma das principais diferenças face ao primeiro apuramento teve que ver com o comportamento de dois setores de atividade que foi pior do que o inicialmente calculado. "Num ano marcado pelo choque da pandemia, a IES referente a 2020 veio revelar uma maior intensidade da crise económica que a inicialmente apurada no âmbito das estimativas trimestrais, com destaque para dois ramos: alojamento e restauração e transportes e armazenagem", adianta ainda o organismo de estatísticas.Outra revisão de contas apresentada esta quinta-feira pelo INE tem que ver com o apuramento do défice orçamental do ano passado. Na notificação que o organismo de estatísticas enviou para o Eurostat, apura o défice de 2020 em 5,8%, mais uma décima do que o que tinha sido reportado até agora.(Notícia em atualização)