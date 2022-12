Inflação abranda para 9,6% em dezembro. É o segundo recuo consecutivo

A taxa de inflação abrandou para em dezembro, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta é a segunda travagem consecutiva na inflação. Em comparação com o mês anterior, há um recuo de 0,3 pontos percentuais, devido à travagem nos preços da energia e alimentos não transformados."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 9,6% em dezembro, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês anterior", indica o INE.A inflação subjacente, que exclui a energia e os produtos alimentares não transformados (por serem mais sujeitos a variações nos preços), terá subido 7,3%, face aos 7,2% do mês anterior. Desta forma, a inflação "mais crítica", que serve para medir o "enraizamento" da inflação na economia, atingiu no último mês do ano a taxa mais elevada desde dezembro de 1993.O índice relativo aos produtos energéticos tem estado a recuar também há dois meses consecutivos e, segundo a estimativa rápida, terá diminuído para 20,9%, o que compara com 24,7% registados no mês anterior.Essa tendência para um abrandamento nos preços é também visível nos produtos alimentares não transformados, cuja variação homóloga nos preços terá recuado de 18,4% em novembro para 17,6% no último mês do ano. Esse recuo contrasta com a aceleração estimada nos alimentos transformados, que subiram 17,5% face a 16,8% no mês precedente.A estimativa rápida do INE indica ainda que a variação média da inflação nos últimos 12 meses foi de 7,8%. O valor fica acima dos 7,4% de inflação anual previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2023) e em linha com as previsões do Banco de Portugal, que em outubro já apontava para uma inflação anual de 7,8%.Comparativamente com o mês anterior, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá caído 0,3%, o que compara com 0,3% registados em novembro e uma variação nula em dezembro de 2021.Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) – que permite fazer comparações com os restantes países da União Europeia, onde o cabaz de compras e os valores a considerar são ligeiramente diferentes – terá registado uma variação homóloga de 9,8%, que compara com 10,2% no mês precedente.Os dados definitivos sobre a inflação em Portugal serão conhecidos no próximo dia 11 de janeiro de 2023.(notícia atualizada às 11:24)