Janeiro traz um novo recuo nos preços. Inflação abranda para 8,3%

A taxa de inflação terá voltado a recuar em janeiro, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O índice de preços no consumidor (IPC) abrandou para 8,3% face a igual período do ano passado, sendo este o terceiro mês consecutivo de travagem nos preços."Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do IPC terá diminuído, pelo terceiro mês consecutivo, para 8,3% em janeiro de 2023, taxa inferior em 1,3 pontos percentuais à observada no mês anterior", indica o INE

A contribuir para esta desaceleração do IPC estiveram os produtos energéticos, que o INE estima que tenham registado uma variação homóloga de 6,8%, diminuindo também pela terceira vez consecutiva. A "diminuição de preços da eletricidade" foi o principal destaque dentro do índice. Em dezembro, a variação homóloga dos produtos energéticos foi de 20,8%.Por outro lado, os produtos alimentares não transformados terão voltado a acelerar, depois de terem também recuado nos dois meses anteriores. Em janeiro, o índice referentes aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 18,5%. O valor compara com os 17,6% em dezembro e os 18,4% registados em novembro.Já a inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, terá abrandado para 7%, depois de se ter fixado em 7,3% em dezembro. Este é o primeiro recuo da "inflação crítica", que tem centrado as atenções dos bancos centrais nas decisões de política monetária, desde setembro de 2021.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite as comparações com os restantes Estados-membros, terá registado uma variação homóloga de 8,6%, menos 1,2 pontos percentuais do que no mês anterior. Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido -0,9% e a variação média estimada nos últimos doze meses será de 8,2%.

Os dados definitivos do mês de janeiro de 2023 deverão ser publicados pelo INE no próximo dia 10 de fevereiro.

(notícia atualizada às 11:25)