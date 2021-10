Inflação na zona euro continua a subir e atinge 3,4%

Leia Também INE confirma que inflação se manteve nos 1,5% em setembro

A inflação continua a subir na zona euro. Em setembro, o índice harmonizado de preços aumentou 3,4% face ao mesmo mês do ano passado, o valor mais alto desde, pelo menos, 2011. Os dados foram publicados esta quarta-feira pelo Eurostat. No conjunto da União Europeia a tendência é a mesma, com a inflação a atingir 3,6%.Os dados mostram uma subida face a agosto, quando a inflação anual tinha sido de 3% na zona euro e de 3,2% na União Europeia. Tem termos mensais, o índice avançou 0,5% nos dois agregados.O maior contributo para a subida veio dos preços da energia (1,63 pontos percentuais), seguido dos serviços, bens industriais não energéticos e comida, álcool e tabaco.Malta, Portugal e Grécia destacam-se como os países onde o índice de preços avança mais devagar, com subidas de 0,7%, 1,3% e 1,9%, respetivamente. Já na Estónia, Lituânia e Polónia a inflação atingiu os valores mais elevados, tendo ficado em 6,4% na Estónia e na Lituânia, e 5,6% na Polónia.