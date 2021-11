Leia Também Inflação na Zona Euro dispara para 3%, o valor mais alto em quase uma década

A taxa inflação anual na Zona Euro deverá ter disparado para 4,9% em novembro, estima o Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. Este 4,9% comparam com os 4,1% registados em outubro.A energia deverá ser a principal responsável por esta subida da inflação na Zona Euro. De acordo com estes dados do Eurostat, os preços na energia terão subido 27,4% em novembro.O segundo maior contributo surge da área dos serviços (2,7%), seguido pela área de bens não industriais (2,4%) e pela alimentação, álcool e tabaco (2,2%).A inflação tem vindo a escalar de forma significativa na Zona Euro ao longo dos últimos meses. Se em junho a inflação na Zona Euro era de 1,9%, subiu até aos 2,2% em julho e, no mês seguinte, até aos 3%. Desde outubro que está acima dos 4%.No que diz respeito aos Estados-membros, a maior taxa de inflação é encontrada na Lituânia, onde é estimado que chegue a 9,3%. A Estónia regista o segundo valor mais elevado (8,4%), seguida pela Letónia (7,4%).Em sentido contrário, as menores taxas de inflação são encontradas em Malta (2,3%) e em Portugal (2,7%).Na Alemanha, a maior economia da Zona Euro, é estimado que a taxa de inflação tenha chegado a 6% em novembro.